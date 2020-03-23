Осло, , 16:04 — REGNUM На сегодняшний день в Норвегии зарегистрировано 2 377 положительных случаев заражения новым типом коронавируса. Об этом 23 марта сообщает портал Life in Norway.

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Так, по данным норвежского Института здравоохранения, только за последние сутки было выявлено 240 новых случаев инфицирования. Также в настоящее время подтверждена смерть семи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции власти Норвегии приняли решение закрыть все аэропорты, порты и границу в стране.

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