Осло, 22 марта 2020, 16:33 — REGNUM В Норвегии количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 2132. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба Института здравоохранения страны.
По данным представителей института, за минувшие 24 часа на территории страны было выявлено 206 новых случаев заражения.
Как передавало ИА REGNUM, 17 марта правительство Норвегии приняло решение усилить подразделениями территориальных войск пограничные переходы для ужесточения контроля за перемещением людей в ситуации вспышки коронавируса.
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