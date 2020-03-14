Осло, , 21:09 — REGNUM Власти Норвегии приняли решение закрыть все аэропорты, порты и границу в стране с 16 марта. Об этом 14 марта заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

«Наши аэропорты, порты и границы закрываются с 08:00 по местному времени (10:00 мск) понедельника», — сказала она на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. В частности, закрывается сухопутная граница Российской Федерации с Польшей и Норвегией.

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