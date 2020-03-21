Ашхабад, , 13:58 — REGNUM В целях предотвращения распространению коронавируса Туркмения ограничила пересечение государственной границы сроком на месяц — с 20 марта по 20 апреля 2020 года, сообщили 20 марта в пресс-службе посольства РФ в Туркмении.

Ограничение в пересечении государственной границы республики касается как иностранных граждан и лиц без гражданства, так и граждан Туркмении.

При необходимости в данный период могут въезжать в страну дипломаты зарубежных государств, представители международных организаций, экипажи воздушных и морских судов, водители грузового транспорта, осуществляющие международные перевозки, члены рабочих бригад на железнодорожных путях, иностранные представители, работающие на хозяйствующих объектах, расположенных на территории Туркмении.

Обязательным условием для въезда на территорию страны данных лиц является прохождение теста на коронавирус.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в средствах массовой информации появилась информация о закрытии въезда в столицу Туркмении, а также о закрытии междугородних автомагистралей. В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана сообщали о том, что попасть в Туркмению через территорию Узбекистана можно лишь при наличии справки об отсутствии коронавируса.

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