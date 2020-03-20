Ашхабад, , 12:54 — REGNUM Власти Туркмении закрыли Ашхабад в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает издание Turkmen. news со ссылкой на источник в республике.

Издание отмечает, что 19 марта жители Дашогуза, Мары, Туркменбаши и Туркменабада не смогли попасть в Ашхабад из-за запрета на транспортное сообщение. Кроме того, в республике закрыли междугородние автомагистрали.

В частности, из Дашогуза в Ашхабад смогли улететь только пассажиры со столичной пропиской. Остальных граждан не взяли на борт. Подобная ситуация возникал и на железнодорожном вокзале, сообщает Turkmen.news.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил ускорить план по цифровизации из-за распространения коронавируса.

Читайте также: Президент Туркмении приказал ускорить цифровизацию из-за коронавируса