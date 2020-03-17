Ашхабад, , 21:25 — REGNUM Теперь въехать на территорию Туркмении можно через Узбекистан, но только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает узбекское внешнеполитическое ведомство.

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По информации министерства иностранных дел Узбекистана, ранее посольство Туркмении официально уведомило узбекские власти о том, что пересечь узбекско-туркменскую границу могут граждане всех стран, если у них имеется такой документ. Также отмечается, что для того, чтобы предотвратить проникновение коронавирусной инфекции в Туркмению, с 16 марта 2020 года пересекать узбекско-туркменскую границу разрешается только через контрольно-пропускной пункт «Олат — Фарап автодорожный».

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