Вашингтон, , 11:21 — REGNUM У бывшего губернатора американского штата Южная Каролина, главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бисли выявлен новый тип коронавируса. Об этом руководитель программы сообщил в заявлении, опубликованном на сайте ВВП.

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«Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду», — говорится в сообщении Бисли.

Глава ВВП добавил, что заблаговременно, пять дней назад, ещё до получения результатов теста на COVID-19, принял решение самоизолироваться. По его словам, заболевание протекает в лёгкой форме. В настоящее время Бисли чувствует себя хорошо.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее число случаев заражения новым типом коронавируса в США превысило 13,6 тыс. Их них 200 — летальные случаи. Больше всего жизней (74) вирус унёс в штате Вашингтон. В штате Нью-Йорк скончались 34 человека.

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