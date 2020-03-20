Бостон, США, , 08:26 — REGNUM Защитник клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заразился коронавирусом. Об этом 20 марта он сообщил на своей странице в Twitter.

«Меня проверяли пять дней назад, а результат пришел сегодня вечером и оказался положительным», — написал Смарт.

Он добавил, что симптомов заболевания у него нет. До того, как стал известен результат теста, он был на карантине.

Напомним, 12 марта руководство НБА приостановило сезон на неопределённый срок. На сегодняшний день известно о заражении коронавирусом в нескольких клубах, среди которых «Юта», «Детройт», «Бруклин», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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