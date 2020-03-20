Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Двести человек скончались от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, на территории США. Такие данные приводит 20 марта университет Джонса Хопкинса, ссылаясь на собственные подсчеты данных федеральной и местной статистики.

По состоянию на 20:00 19 марта (03:00 мск 20 марта) в США было зарегистрировано 13 тысяч 680 случаев заражения, включая 200 летальных исходов.

Больше всего жизней — 74 — вирус унёс в штате Вашингтон. В штате Нью-Йорк произошло 34 смертельных случая.

Как сообщало ИА REGNUM, о тесном сотрудничестве в условиях пандемии COVID-19 договорились американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

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