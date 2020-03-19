Москва, , 15:29 — REGNUM В условиях распространения коронавирусной инфекции верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон. При этом он уточнил, что главным условием для этого должно быть отсутствие у них тяжких грехов.

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«Если вы недавно исповедовались и жили благочестиво, можно попросить благословения у священника. Без благословения причащаться нельзя, — заявил епископ в интервью православному порталу «Милосердие». — Благословение можно взять и по телефону, и через интернет».

Пантелеимон уточнил, что документ, который допускает возможность причащения без исповеди, был принят недавно на архиерейском совещании.

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Священнослужитель призвал верующих придерживаться профилактических правил, вводимых светскими властями и церковным священноначалием в целях борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств в связи с угрозой распространения коронавируса. Правила касаются использования гигиенических перчаток, салфеток, одноразовой посуды, пропитанных спиртом платов и прочего при богослужениях и таинствах. По окончании литургии прихожанам не следует целовать крест, священнослужителям рекомендовано возлагать его на головы прихожан.

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