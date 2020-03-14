Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Митрополит пояснил, что Церковь не оставит в беде никого, священники будут посещать всех больных, если поступит такая просьба, в том числе и больных коронавирусом.
Кроме того, Иларион не исключил возможности, что прихожан будут проверять на признаки коронавирусной инфекции перед входом в храм.
Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Москве ряда дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.
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