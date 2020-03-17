Москва, , 11:41 — REGNUM Новые правила проведения богослужений и совершения таинств утверждены патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщение об этом опубликовано 17 марта на официальном сайте Московского патриархата.

Правила касаются использования гигиенических перчаток, салфеток, одноразовой посуды, пропитанных спиртом платов и прочего при богослужениях и таинствах. По окончании литургии прихожанам не следует целовать крест, священнослужителям рекомендовано возлагать его на головы прихожан.

Работа воскресных школ, приходских секций и кружков приостановлена. Правила будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запрещены до 10 апреля все массовые уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Многие культурные учреждения приостановили работу.

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