Канберра, , 09:08 — REGNUM В Австралии от коронавируса умерли шесть человек, сообщили 18 марта в Департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что в ночь на 18 марта умер 86-летний мужчина. За минувшие сутки число зараженных коронавирусом на территории штата возросло с 210 до 267 человек.

Всего на территории страны зафиксировано 512 случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян задался вопросом, как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса.

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