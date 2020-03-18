Москва, , 08:33 — REGNUM Обсуждать проблему коронавируса нужно либо серьезно, либо никак, а обществу нужно донести реальные научные сведения, уже имеющиеся о COVID-19, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Там механические врезки животного и растительного характера одновременно просто… Вопрос заключается в том, мировая ли это война, или нет, есть две вещи. Первое — наука, которая должна сказать свое слово, во-вторых — информационная демократия, при которой это должно быть показано всему обществу, в-третьих, мы должны понять, что мы говорить об этом должны или серьезно, или никак», — заявил Кургинян.

Ранее политолог отмечал, что геном нового коронавируса имеет рукотворные правки, которые известны и которые уже запечатлены на соответствующих снимках.

Одновременно с этим, США каким-то странным образом заявляют, что уже готовятся испытания вакцины против коронавируса на людях, что за такое короткое время возможно лишь в двух случаях — либо они пропускают технологические цепочки, либо они занимаются вирусом уже давно. Во втором случае вопросов вокруг этого вируса возникает еще больше.