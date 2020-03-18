Москва, , 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесс, задал вопрос лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Американцы официально уже заявили, что они вакцину опробуют, да? А как это они успели? В отличие от многих других, я считаю, что американцы — великий технический народ… но другие-то народы тоже не идиоты. Ни немецкий, ни русский, ни китайский. Значит они так опередили по вакцине настолько, что так технологически опередить нельзя», — заявил Кургинян.

Он отметил, что в данном случае возникает вопрос, как произошло такое опережение с точки зрения технологической? Особенно это важно в ситуации, когда вирус впервые был зафиксирован в Китае и когда Китай, казалось бы, первым начал разработку и испытание вакцины.

«Ты либо пропускаешь некие этапы проверок на крысах и так далее, либо ты не пропускаешь, тогда ты начал это когда? У этих этапов есть хронологическая последовательность, их нельзя миновать! Они что, нарушают технологический цикл, или у них это было? А если у них это было, это было как что? Антидот? Значит есть дот?», — продолжил Кургинян.

По его словам, можно предлагать любые конспирологические версии, для чего этот вирус был создан и против кого направлен и все они правомочны как гипотезы. Но геном вируса является безусловностью, которую нужно показать, описать и объяснить. Сделать это в открытом информационном обществе не так трудно и указать, где именно осуществлены врезки и сколько. Конспирология всегда презренна, но данные генома — это научные факты, подчеркнул эксперт и именно научную сторону вопроса почему-то обходят при обсуждении проблемы.

Напомним, что 16 марта стало известно, что в США стартуют испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда клинические испытания в Китая еще не начались, что вызывает целый ряд вопросов.

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