Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесс, задал вопрос лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что в данном случае возникает вопрос, как произошло такое опережение с точки зрения технологической? Особенно это важно в ситуации, когда вирус впервые был зафиксирован в Китае и когда Китай, казалось бы, первым начал разработку и испытание вакцины.
По его словам, можно предлагать любые конспирологические версии, для чего этот вирус был создан и против кого направлен и все они правомочны как гипотезы. Но геном вируса является безусловностью, которую нужно показать, описать и объяснить. Сделать это в открытом информационном обществе не так трудно и указать, где именно осуществлены врезки и сколько. Конспирология всегда презренна, но данные генома — это научные факты, подчеркнул эксперт и именно научную сторону вопроса почему-то обходят при обсуждении проблемы.
Напомним, что 16 марта стало известно, что в США стартуют испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда клинические испытания в Китая еще не начались, что вызывает целый ряд вопросов.
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