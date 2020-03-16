Москва, , 08:53 — REGNUM Половина российских граждан (50%) не боится заразиться новой коронавирусной инфекцией. 32% немного опасаются, 16% граждан сильно боятся, показал опрос Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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СМИ уделяют теме коронавируса слишком много внимания, уверены 43% опрошенных. Такое же количество граждан (43%) считают, что столько, сколько нужно. Слишком мало — 6%.

По мнению большинства (48%), в СМИ и интернете опасность коронавируса преувеличивается, 10% — приуменьшается. 24% полагают, что освещается объективно. Затруднились ответить 18% граждан.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 марта 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые сети начали делать запасы продовольствия.

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