Москва, , 08:37 — REGNUM В российских магазинах из-за распространения коронавируса начали пустеть полки с продуктами питания. Торговые сети начали делать запасы продовольствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

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При этом в министерстве отмечают, что дефицита продуктов питания и закрытия магазинов из-за коронавируса не ожидается. Граждан РФ призывают не паниковать и рационально покупать товары.

Как объяснили в Министерство промышленности и торговли, появление пустых полок в магазинах означает не дефицит продуктов питания, а с тем, что производится смена и новая выкладка товаров на полки.

Как сообщало ИА REGNUM, каналом передачи коронавирусной инфекции теоретически могут быть наличные денежные средства.

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