Москва, , 09:40 — REGNUM Подавляющее количество граждан (85%) одобряют запретные меры правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. 9% считают меры чрезмерными, показал опрос Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Те, кто полагают, что меры правительства России чрезмерны, объясняют это тем, что опасность заболевания сильно преувеличена (2%), запрет — это нарушение прав человека (1%), бесполезная мера, от болезни не защитит (1%).

В основном граждане РФ (51%) узнают новости о коронавирусе из традиционных СМИ (телевидение, радио, газеты). 44% — из интернета (новостные сайты, блоги, соцсети). 6% затруднились ответили.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 марта 2020 года в 53 субъектах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что активные меры, предпринятые правительством России помогли ограничить распространение коронавируса в стране.

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