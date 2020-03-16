Москва, 16 марта 2020, 09:40 — REGNUM Подавляющее количество граждан (85%) одобряют запретные меры правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. 9% считают меры чрезмерными, показал опрос Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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Те, кто полагают, что меры правительства России чрезмерны, объясняют это тем, что опасность заболевания сильно преувеличена (2%), запрет — это нарушение прав человека (1%), бесполезная мера, от болезни не защитит (1%).
В основном граждане РФ (51%) узнают новости о коронавирусе из традиционных СМИ (телевидение, радио, газеты). 44% — из интернета (новостные сайты, блоги, соцсети). 6% затруднились ответили.
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 марта 2020 года в 53 субъектах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что активные меры, предпринятые правительством России помогли ограничить распространение коронавируса в стране.
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