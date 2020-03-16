Москва, , 08:20 — REGNUM Больше половины жителей России допустили, что, в случае выдвижения на президентских выборах 2024 года действующего главы государства Владимира Путина, свои голоса они отдадут в его пользу. Таких оказалось 57% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого исследовательской компанией «Институт социального маркетинга» («Инсомар»), на который ссылается РБК.

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При этом треть респондентов (33%) скорее не пошли бы голосовать за Путина, 10% опрошенных затруднились с ответом. Как показал опрос, 44% опрошенных хорошо знают об инициативе депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой, которая предложила обнуляющую президентские сроки поправку. Большая часть из осведомлённых (90%) — это люди от 60 лет и старше. 31% «что-то слышали, без подробностей», 25% услышали об этом в первый раз.

При этом хорошо знают или что-то слышали о предложении Терешковой 90% возрастной группы от 60 лет и старше, а среди людей от 18 до 24 лет знали о поправке 59%.

Добавим, что телефонный опрос проводился 12 марта. Участие в нём приняли 2 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила внести в Конституцию РФ поправки, которые позволяют обнулить сроки полномочий действующего президента Владимира Путина, что даст ему возможность участвовать в выборах 2024 года.

Госдума и Совет Федерации поддержали поправки к Основному закону страны, президент РФ направил документ в Конституционный суд. Если нормы не будут противоречить действующему Основному закону, поправки будут вынесены на всеобщее голосование, которое запланировано на 22 апреля.

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