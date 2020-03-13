Москва, , 12:54 — REGNUM Кремле внимательно следит за процессом голосования в регионах России по поправке к Конституции. Об этом 13 марта завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Как только все регионы проголосуют, запрос в Конституционный суд будет направлен оперативно», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд по запросу президента РФ проверяет конституционность законов, принятых до их подписания главой государства.

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