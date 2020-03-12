Москва, , 14:03 — REGNUM Предлагая поправку в Конституцию РФ о возможности участвовать в выборах президента в 2024 году для действующего главы государства Владимира Путина депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова руководствовалась тем, что в настоящее время стабильность и последовательность власти имеет огромное значение. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля пояснил, что сегодня Россия находится в нестабильной ситуации из-за происходящего в мире.

«Она весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться на своем посту», — прокомментировал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы России Валентина Терешкова в ходе обсуждения поправок в Конституцию предложила обнулить сроки полномочий действующего президента Владимира Путина, что даст ему возможность участвовать в выборах 2024 года. Эта инициатива вызвала разные реакции в российском обществе — от одобрения до отрицания.

Сам глава государства одобрил эту поправку, но при соответствующей экспертизе Конституционного суда. При этом он подчеркнул, что сильная президентская власть для России абсолютно необходима.

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