Алма-Ата, Казахстан, , 08:41 — REGNUM Четвертый случай заболевания новым коронавирусом был диагностирован в Казахстане. Об этом 13 марта сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики на странице социальной сети Facebook.

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Положительный результат тестирования на коронавирус был диагностирован в Алма-Ате 13 марта у пассажира рейса «Берлин-Алма-Ата». Заболевшей оказалась супруга пациента ранее инфицированного COVID-19.

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В министерстве здравоохранения отметили, что из четырех случаев заболевания новым коронавирусом, три случая заболевания были выявлены в Алма-Ате, четвертый — в Нур-Султане. Пациенты с коронавирусом были госпитализированы в стационар инфекционного отделения.

В минздраве отметили, что в республике принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, среди которых перечислили изоляцию, лечение и мероприятия по дезинфекции.