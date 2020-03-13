Нур-Султан, , 14:42 — REGNUM Посещать мечети в медицинской маске рекомендовало Духовное управление мусульман Казахстана, сообщили 13 марта в пресс-службе управления.

Мусульман в Казахстане призвали сократить или перенести запланированные мероприятия и празднования, а также избегать рукопожатий.

В управлении также призвали совершать омовение перед намазом дома, не задерживаться в мечети. Кроме того, женщинам и пожилым людям рекомендовано избегать коллективных молитв.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в республике обнаружены два случая заражения коронавирусом.