Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом выявили в Казахстане, заявил 13 марта министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на пресс-конференции.

По его словам, женщина прилетела в Нур-Султан из Милана 12 марта. Пациентку отправили на карантин после посадки самолета. Министр добавил, что на борту самолета находились 90 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в стране выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба пациенты прибыли из Германии.