Москва, , 10:00 — REGNUM Поправка Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков привела к росту на 22% доли граждан, планирующих участвовать в голосовании по Конституции РФ — с 42% 6 марта до 64% 11 марта, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

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Намерены принять участие в голосовании 69% опрошенных. При этом с 6 марта количество граждан, крайне уверенных, что примут участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ выросло на 3%.

17% респондентов пока не определились окончательным решением. Точную дату проведения опроса — 22 апреля 2020 года назвали 49% (3 марта — 37%).

В опросе 11 марта 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки полномочий действующего президента Владимира Путина, что даст ему возможность участвовать в выборах 2024 года.

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