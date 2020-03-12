Хабаровск, , 07:50 — REGNUM Председатель правления Хабаровской краевой общественной организации тхэквондо, председатель Общественной палаты Хабаровского края, член Центрального штаба ОНФ Андрей Белоглазов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутата Государственной думы России Валентины Терешковой об «обнулении» сроков действующего президента Владимира Путина и возможности для него участвовать в выборах 2024 года, предложил вспомнить о том, в каком состоянии Путин принял страну в 1999 году.

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«Тем, кто сегодня кричит про сменяемость власти, я бы предложил вспомнить 90-е годы прошлого века, про то, в каком состоянии Путин принял страну в 1999 году. Сменяемость власти? Я тоже за сменяемость. Но с умом, без резких движений. На мой взгляд, сменяемость ради сменяемости — это глупость.

Если в 2024 году появится человек, способный руководить Россией — огромнейшей страной, сложной — почему нет? И народ поддержит. Если же нет, то зачем менять президента, который своей работой доказал, что способен на действительно выдающиеся поступки и достижения? Вспомните, в каком состоянии была наша армия, когда Путин стал президентом? Военные реально голодали! Речь тогда вообще могла пойти о развале, распаде и полном уничтожении нашей страны. Без единого выстрела вернулся в Россию Крым. У нас сегодня мощная армия, у нас сегодня реализуются грандиозные проекты.

Валентина Терешкова, выступившая с такой инициативой, она ведь не только легендарный космонавт, она имеет огромный опыт общественной работы. И не просто так, не на пустом месте она озвучила такое предложение. Я инициативу Терешковой поддерживаю. И те, кто пережил 90-е, уверен, в большинстве тоже поддержат», — сказал Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова в ходе обсуждения поправок в Конституцию, предложила обнулить сроки полномочий президента. Это вызвало разные реакции в российском обществе — от одобрения до отрицания. Сам Владимир Путин высказался неоднозначно по поводу инициативы, однако подчеркнул: сильная президентская власть для России абсолютно необходима.