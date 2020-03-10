Москва, , 14:47 — REGNUM Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») объяснила необходимость обнуления президентских сроков, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Мир сейчас очень сложный. Всё больше вызовов и угроз, и мы это ощутили при обсуждении поправок в Основной закон. Нас наши ценности, убеждения, целостность России, гражданское согласие стали проверять на прочность. И не только за пределами нашей страны, но и внутри». — отметила Терешкова.

Дискуссии по поправкам стали для некоторых деятелей не поводом для содержательного разговора по существу, а зацепкой для того чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию, указала она.

«Вероятно, был расчет на то, что в период таких конституционных изменений государство окажется уязвимым, что у людей может возникнуть чувство неопределенности, что ими можно будет манипулировать», — сказала депутат.

В Госдуме ожидают приезда президента РФ Владимира Путина после 15:00 мск.

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