Москва, , 15:08 — REGNUM Туристическое управление Таиланда (ТАТ) опровергло информацию об отмене безвизового режима для российских граждан. Визу на срок до 30 дней никто не отменял, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В связи с коронавирусом МВД Таиланда, действительно, решило отменить свое постановление о предоставлении гражданам 18 стран права на оформление визы по прибытию на 15 дней.

При этом уточняется, что туристы из России никаких виз по прибытию не получают, потому что для них въезд на территорию Таиланда является безвизовым с 2015 года согласно соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта СМИ писали, что власти Таиланда приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе России.

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