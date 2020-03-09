Бангкок, , 22:15 — REGNUM В Таиланде начинается опытное использование роботов для совершения обходов и уборки палат, где находятся больные коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным журналистов, робот BeamPro будет осуществлять дистанционный осмотр больных во время изоляции. С помощью камеры врач сможет увидеть больного, задать ему вопросы и услышать ответы. При этом больной сможет увидеть врача на дисплее робота. Затем врач примет решение, надо ли надевать средства индивидуальный защиты и непосредственно вступать в контакт с больным.

Использование робота снизит ненужный риск заражения медицинского персонала, а также позволить значительно сократить расход средств индивидуальной защиты. В среднем на одного пациента в день может быть использовано от 9 до 17 комплектов средств индивидуальной защиты. Каждый раз, выходя из палаты, и заходя в новую, врач должен менять комплект, что увеличивает для него вероятность заразиться.

Другой робот LionsBot будет осуществлять уборку в палате. Оба робота могут говорить на четырёх языках и вести простую беседу с людьми.

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