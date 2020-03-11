Бангкок, , 13:18 — REGNUM Власти Таиланда приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе России, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, речь также идет о Болгарии, Бутане, Китае, Кипре, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстане, Мальте, Мексике, Науру, Папуа-Новой Гвинее, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистане и Вануату.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде начинается опытное использование роботов для совершения обходов и уборки палат, где находятся больные коронавирусом.

Робот BeamPro будет осуществлять дистанционный осмотр больных во время изоляции. С помощью камеры врач сможет увидеть больного, задать ему вопросы и услышать ответы. При этом больной сможет увидеть врача на дисплее робота.

Читайте также: Коронавирус: страх, замедление экономик, глобальный карантин — трансляция