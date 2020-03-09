Женева, Швейцария, , 21:38 — REGNUM Угроза пандемии коронавируса COVID-2019 становится более реальной с увеличением числа зараженных им людей в мире. Об этом 9 марта сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что распространение инфекции носит неравномерный характер, так как большая часть заболевших сосредоточена лишь в некоторых странах.

По словам Гебрейесуса, даже в том случае, если эпидемия коронавируса перерастет в пандемию, ее все равно можно будет взять под контроль, предприняв решительные меры. В этом ключе он отметил опыт Китая, которому удалось взять распространение COVID-2019 под контроль и добиться выздоровления более 70% заболевших, а также усилия Южной Кореи и Италии, где власти пошли на радикальные шаги по сдерживанию распространения вируса.

Гендиректор ВОЗ также проинформировал журналистов, что организация направила лабораторное оборудование в 120 стран, медицинские защитные средства в 57 государств, а в ближайшем будущем осуществит поставки индивидуальных средств защиты еще в 28 стран.

Кроме этого, Гебрейесус поблагодарил страны и фонды, которые выделили ВОЗ денежные средства (в общей сложности $300 млн) на сдерживание распространения коронавируса в мире.

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Напомним, ранее телеканал CNN вспышку коронавируса официально назвал пандемией. Руководство телеканала сообщило, что, опираясь на последние данные по распространению коронавируса в странах мира, впредь будет именовать эпидемию заболевания пандемией.

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