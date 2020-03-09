Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Пандемией официально назвал 9 марта вспышку коронавируса телеканал CNN.

Руководство телеканала заявило, что, опираясь на последние данные по распространению коронавируса в странах мира, впредь будет именовать вспышку заболевания пандемией.

Стоить отметить, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выражал несогласие с точкой зрения на вспышку коронавируса как на пандемию.

Как пояснил глава ВОЗ, ещё не исчерпан весь «агрессивный потенциал» борьбы с коронавирусом COVID-2019. Есть позитивные примеры в борьбе с заболеванием, полным ходом идут работы над созданием вакцины.

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