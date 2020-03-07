Женева, Швейцария, , 22:06 — REGNUM Китай на борьбу с коронавирусной инфекцией в мире выделит $20 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 7 марта сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в социальной сети Twitter.

«Пришли хорошие новости от правительства Китая: они выделяют ВОЗ $20 млн, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне», — говорится в сообщении.

Также Гебрейесус отметил, что он получил известие об этом от китайского посла, который передал волю председателя КНР Си Цзиньпина и правительства страны об оказании финансовой помощи ВОЗ.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира сделать борьбу с распространением уханьского коронавируса «высшим приоритетом».

Читайте также: ВОЗ: коронавирус не исчезнет летом — это «ложная надежда»

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ призывает страны сделать борьбу с коронавирусом «высшим приоритетом»