Ташкент, , 11:28 — REGNUM В связи с Международным женским днем президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 83 женщин, которые отбывали наказание в виде лишения свободы, сообщает 6 марта пресс-служба лидера Узбекистана.

12 из помилованных женщин полностью освобождены от отбывания наказания, 29 женщин освобождены условно-досрочно, в отношении 17 женщин наказание изменено на более мягкое. В отношении 25 женщин сокращены сроки наказания. Всего 58 из осужденных женщин были освобождены из мест, где они отбывали наказание. Также отмечается, что среди помилованных женщин семь — иностранные гражданки.

Также для реализации указа лидера Узбекистана ответственные министерства и ведомства должны оказать содействие помилованным женщинам по возвращению в семьи, к близким, социальной адаптации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туркмении согласно указу лидера государства женщинам в честь Международного женского дня вручат порядка 1120 рублей (60 манатов) в качестве подарка. Позже в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в Туркмении от женщин-частных предпринимателей, которые находятся на пенсии, а также от безработных женщин представители органов социального обеспечения требуют вернуть президентский подарок к 8 марта.

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