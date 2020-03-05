Ашхабад, , 18:40 — REGNUM В Туркмении чиновники требуют от занимающихся коммерцией женщин-пенсионеров вернуть деньги, подаренные им на 8 марта от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает «Хроника Туркменистана».

В органах соцобеспечения считают, что претендовать на подарок от главы государства не имеют права не только безработные женщины, но оформившие статус индивидуального предпринимателя женщины-пенсионеры.

При этом в некоторых районах Туркмении пожилых предпринимательниц заставляют вернуть подаренные им деньги не только за 2020 год, но и за всё время с момента получения ими лицензии на индивидуальную коммерческую деятельность.

Как отмечает издание, в Туркмении некоторые пожилые женщины, которым не хватает маленькой пенсии, оформляли статус индивидуального предпринимателя, чтобы заниматься челночным бизнесом и возить товары из Ирана, Узбекистана и Турции.

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