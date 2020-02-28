Ашхабад, , 19:25 — REGNUM В честь Международного женского дня в Туркмении женщинам вручат в качестве подарка по 60 манатов (1120 рублей). Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Подарок от имени президента получат работницы государственных и частных предприятий, женщины-пенсионеры, учащиеся аспирантуры, докторантуры и ординатуры, слушательницы курсов академии госслужбы со сроком обучения не менее двух учебных лет, студентки, школьницы и воспитанницы детских садов.

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