Минск, , 10:03 — REGNUM Общежития Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники закрывают от посетителей, сообщает 28 февраля telegram-канал «отчислено».

"В общежитиях БГУ, БГЭУ и БГУИРа тоже закрывают посещение. Также во всех университетах отменяют массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Также по сообщению данного telegram-канала со ссылкой на официальную информацию ректората Белорусского национального технического университета, учебный процесс с 28 февраля по 15 марта в ВУЗе будет происходить по индивидуальному плану для каждого студента. Аудиторных занятий в этот период не будет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у студента из Ирана в Белоруссии диагностировали коронавирус.

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