Минск, , 14:23 — REGNUM Минздравы Литвы и Белоруссии подтвердили первые завозные случаи коронавируса. Заболевшие изолированы, проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

«Сообщаем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — информирует пресс-служба Минздрава Белоруссии.

Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. «Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — отметили в Минздраве.

Министерство констатирует ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии. В связи с этим принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех прибывших с 20 февраля из этих стран.

Тем временем первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Литве: заболевание ввезла женщина, вернувшаяся из Италии. Под карантин помещены её родственники.

Утром 28 февраля в медучреждениях Белоруссии был введён особый режим с предписанием ношения масок. Спустя несколько часов он был отменён: как выяснилось, маски раскуплены и торговые сети не готовы к бесперебойной торговле этим пассивным средством защиты.

Накануне государственное телевидение Белоруссии заверяло: в постсоветской республике производится огромное количество масок. На практике оказалось, что далеко не каждая минская аптека способна удовлетворить резко выросший спрос.

В социальных сетях публиковались фотографии с отделений почты: иностранцы отправляли большие упаковки масок на родину. Госмонополист «Белпочта» ввёл ограничения на почтовые отправления.

Чиновники заверяют, что с масками проблем не будет — временные трудности будут успешно преодолены в самое ближайшее время. Пограничники ограничений на въезд иностранцев не вводят.