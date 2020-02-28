Минск, , 08:59 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Белоруссии. Об этом 28 февраля сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, инфицированным коронавирусом оказался студент из Ирана. Положительный результат дали результаты его проб. Лабораторные исследования были проведены в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

«При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля», — говорится в сообщении белорусского минздрава.

Молодой человек и лица, которые с ним контактировали, помещены в карантин.

Напомним, с 20 февраля в Белоруссии были приняты предупредительные меры ко всем приезжающим из Южной Кореи, Ирана и Италии. Все прибывающие из этих стран должны пройти обязательные лабораторные исследования на коронавирус.

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