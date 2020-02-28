Москва, , 08:41 — REGNUM Коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань, может негативно повлиять на фармацевтический рынок в России. Речь идёт о вероятных трудностях с производством лекарств. В частности, антибиотиков, жаропонижающих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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Причина — приостановка поставок китайского фармсырья на фоне распространения нового коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП) России. Как уточнил член комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медпромышленности Виктор Дмитриев, имеющихся запасов может хватить на год, но дефицит некоторых из них может выявиться гораздо раньше — уже в апреле.

Вследствие этого можно ожидать дефицита отдельных препаратов и их подорожания.

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«Учитывая такой риск, прорабатываются меры для предотвращения дефицита. Решать проблему планируется либо поставками из других стран, либо увеличением производства субстанций внутри страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Санкт-Петербурге антимонопольная служба возбудила дело в связи с завышением цен на медицинские маски. Оптовых поставщиков заподозрили в нарушении закона о защите конкуренции. Так, после мониторинга цен выяснилось, что четыре компании с середины января по начало февраля 2020 практически одновременно и более чем в полтора раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий. Такие действия компаний-оптовиков содержат признаки заключения соглашения на рынке медицинских изделий, которое привело к повышению цен, считают в УФАС.

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