Москва, , 10:58 — REGNUM Ростуризм настоятельно рекомендует российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

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Туроператоры в обязательном порядке должны предупреждать туристов, покупающих туры в данные страны, об угрозе заражения. Туристам, находящимся в этих странах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Все туристы, купившие туры, могут их вернуть. Деньги будут возвращены. Приостановить реализацию туров в Италию, Южную Корею и Иран Ростуризм намерен до нормализации эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Ростуризме заявили, что не стали вводить запрет на продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах.

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