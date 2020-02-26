Москва, , 14:39 — REGNUM Федеральное агентство по туризму не стало вводить запрет на продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом в АТОР отметили, что Ростуризм рекомендует туристам по возможности воздержаться от посещения этих трёх стран. Туроператорам необходимо обязательно информировать туристов о возможном риске заразиться.

Ростуризм попросил турагентства предлагать российским гражданам для отдыха более благополучные в эпидемиологическом отношении страны. Ситуация с коронавирусом остаётся на контроле ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корея и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

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