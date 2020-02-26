Пекин, , 08:33 — REGNUM Порядка 2 422 человек в Китае выздоровели за прошедшие сутки после того, как у них был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом 26 февраля говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.

При этом самая большая часть победивших коронавирус пришлась на город Ухань. За прошедшие сутки там выздоровели 1 456 человек.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 406 новых случаев заражения, 52 человека стали жертвами коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в Китае достигло 78 064 человек.

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