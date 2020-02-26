Москва, , 13:39 — REGNUM Правоохранительные органы должны активнее работать в интернет-пространстве. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, активность правоохранителей нужна для того, чтобы не допустить вовлечения несовершеннолетних в преступность через глобальную сеть.

Также Путин потребовал от МВД закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях с пропагандой наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

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