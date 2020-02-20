Федеральной службе безопасности РФ следует обратить особое внимание на антикоррупционную защиту национальных проектов. С такой просьбой к ФСБ сегодня, 20 февраля, в ходе коллегии ведомства обратился президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ФСБ должна наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на нацпроекты, не мешая работе по их реализации.