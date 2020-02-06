Москва, , 17:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Со своих должностей уволены генерал-майор полиции УМВД РФ по Амурской области Николай Аксёнов, генерал-майор полиции УМВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев, генерал-майор полиции МВД по Республике Коми Виктор Половников и генерал-лейтенант внутренней службы, начальник ГУ МЧС по Чеченской республике Руслан Яхьяев.

Увольнение также коснулось полковника юстиции, замглавы ГСУ СК РФ по Московской области Александра Сарафанова.