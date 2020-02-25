Рим, , 12:16 — REGNUM В Палермо на юге Италии выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом 25 февраля сообщает La Repubblica.

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Известно, что это туристки из североитальянского города Бергамо. Ранее у неё были обнаружены симптомы заболевания гриппом. Накануне вечером она была доставлена в больницу Червелло. Областные власти Сицилии подтвердили позитивный результат проведённого теста ан коронавирус. Контактировавшие с женщиной граждане помещены в карантин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день жертвами коронавируса в Италии стали семь человек. Всего в Италии зафиксирован 231 подтверждённый случай инфекционного заболевания. Из них 173 случая и шесть смертей в Ломбардии; 33 случая и одна жертва в Венето, 18 случаев в Эмилии-Романье, а также Пьемонте и Лацио.

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