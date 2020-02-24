Вена, , 22:13 — REGNUM На фоне вспышки коронавируса в Италии не стоит впадать в панику. Об этом, как передает Salzburg24, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц после заседания спецштаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Не стоит впадать в панику», — сказал Курц.

По его словам, специальным службам необходимо быть готовыми к возможному распространению коронавируса, если новые случаи заражения подтвердятся в других странах ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля в службе гражданской обороны Италии сообщили о 152 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории страны.

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