Брешиа, Италия, , 17:05 — REGNUM В итальянской области Ломбардия от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался шестой человек. Об этом 24 февраля сообщает телеканал Rai News.

«Вчера в гражданских больницах Брешии скончалась женщина из Крема, которая была переведена туда вчера и получила положительный результат на коронавирус. Это онкологический пациент, и клиническая картина уже была нарушена. Это шестая жертва в Италии от коронавируса», — говорится в сообщении.

Таким образом, в Италии зафиксировано 224 подтвержденных случая коронавируса. В частности, 172 в Ломбардии, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио.

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