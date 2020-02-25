Вашингтон, , 09:17 — REGNUM В Соединённых Штатах уже в ближайшие несколько месяцев начнётся тестирование вакцины против нового типа коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Препарат против инфекционного заболевания совместно разработали национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США и американская фармакологическая компания Moderna. Приступить к клиническим испытаниям вакцины планируется в апреле 2020 года.

Как уточнил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, вакцина была разработана очень быстро. И даже в случае успешного тестирования препарата на добровольцах (результаты могут быть получены в июле или августе), его массовое производство начнётся не ранее, чем в 2021 году.

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Добавим, что администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в Конгресс на финансирование борьбы с коронавирусом в размере $2,5 млрд. Свыше $1 млрд из этой суммы планируется потратить на разработку вакцины. При этом предлагается задействовать финансирование, которое было выделено на борьбу с вирусом Эболы.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания вакцины от нового типа коронавируса намерены провести и в Китае. По словам заместителя министра науки и техники страны Сюй Наньпина, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля.

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